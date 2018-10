Σχεδόν 10 εκατ. ευρώ κατάφερε να βγάλει η Αντέλ μέσα στο 2017 καθώς… ξεκουράζονταν.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια παρά το γεγονός ότι δεν μπήκε στο στούντιο και ούτε έκανε περιοδεία στούντιο (το τελευταίο άλμπουμ της, «25», κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2015) κέρδισε το ποσό των 9,8 εκατ. ευρώ από τον… καναπέ της, δηλαδή 26.850 ευρώ την ημέρα.

Ειδικότερα οι δύο εταιρείες που διαχειρίζονται τα πνευματικά της δικαιώματα και τις πωλήσεις των δίσκων της συνέχισαν να εισπράττουν παρά το διάλλειμα. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η βρετανική The Sun, η Melted Stone Ltd έβγαλε καθαρά κέρδη 550.000 ευρώ και η Melted Stone Publishing Ltd 9.250.000 ευρώ.

Αυτή τη στιγμή η Αντέλ στους τραπεζικούς της λογαριασμούς έχει 46,6 εκατ. ευρώ, πέρα από τα υπόλοιπα περιουσιακά της στοιχεία, σύμφωνα με το Companies House, το μητρώο επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το 2016 το Forbes υπολόγισε την περιουσία της στα 74 εκατ. ευρώ.