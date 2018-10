Σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Κυριακή, η People’s Bank of China αναφέρει ότι θα μειώσει το ποσό των αποθεματικών που καλούνται να κατέχουν οι εμπορικές τράπεζες, κατά 1%, αρχής γενομένης από τις 15 Οκτωβρίου.

