Μελέτη της PwC με τίτλο Building blockchains for a better planet που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ και παρουσιάστηκε στο Global Climate Action Summit, εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι παγκόσμιες πλατφόρμες μπορούν να λειτουργήσουν ως «εκκολαπτήρια» για οικοσυστήματα blockchain.

More in this category: