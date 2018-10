To χθεσινό sell-off στη Wall Street δεν άφησε άθικτο τον πλουσιότερο άνθρωπο του πλανήτη και ιδρυτή της Amazon , Τζεφ Μπέζος, ο οποίος έχασε 9,1 δισ. δολάρια εν μια νυκτί.

