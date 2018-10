Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αρχικά στοιχεία της έρευνας, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του University of Michigan υποχώρησε στις 99 μονάδες τον Οκτώβριο από 100,1 μονάδες τον προηγούμενο μήνα.

Δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών η μηνιαία έρευνα του University of Michigan για την καταναλωτική εμπιστοσύνη.

