Για το ιστορικά χαμηλό ποσοστό του CSU έβαλε το χεράκι του και ο τοπικός πρωθυπουργός Μάρκους Ζέντερ. Ξεκίνησε τον προεκλογικό αγώνα θέλοντας να προσπεράσει από τα δεξιά το AFD. Αποκάλεσε τη μετανάστευση στη Γερμανία... τουρισμό των αιτούντων ασύλου, κάτι που του κόστισε τον χαρακτηρισμό του «Γερμανού Ντόναλντ Τραμπ» από στις στήλες των New York Times. Αλλά δεν μπόρεσε να ανακόψει την άνοδο της δύναμης του ακροδεξιού κόμματος στη Βαυαρία. Στη συνέχεια, διέταξε να αναρτηθεί υποχρεωτικά σε όλα τα δημόσια κτήρια της καθολικής Βαυαρίας ο σταυρός. Αυτό όχι μόνο δεν έγινε αποδεκτό από τους πολίτες, αλλά οδήγησε τον Ζέντερ σε ρήξη με την πανίσχυρη Εκκλησία.

