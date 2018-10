Πληροφορίες της New York Times, με φωτογραφίες, ενισχύουν τις υποψίες εναντίον του Ριάντ. Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, ένας από τους άνδρες που έχει αναγνωριστεί από τις τουρκικές αρχές ως μέλος της επίλεκτης ομάδας των 15 πρακτόρων που έστειλε το Ριάντ στην Τουρκία και η οποία φέρεται να σκότωσε τον δημοσιογράφο ανήκει στο περιβάλλον του Σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. Τρεις άλλοι ανήκουν στις υπηρεσίες ασφαλείας που ελέγχει ο νεαρός πρίγκιπας.

