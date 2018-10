Οι επιβάτες των πτήσεων της 17ης βραδινής και 18ης Οκτωβρίου 2018, που δεν θα πραγματοποιηθούν, παρακαλούνται όπως εξασφαλίσουν οι ίδιοι εισιτήρια μονής διαδρομής σε οικονομική θέση για τον επαναπατρισμό τους και να κρατήσουν τα αποδεικτικά στοιχεία, για σκοπούς αποζημίωσής τους. Οι υπόλοιποι επιβάτες που επρόκειτο να ταξιδέψουν με Cobaltair Ltd τις επόμενες 7 μέρες, θα πληροφορηθούν με νεότερες ανακοινώσεις για τον τρόπο επαναπατρισμού τους.

Το Υπουργείο Μεταφορών της Κύπρου, ανακοίνωσε αργά χθες το βράδυ τις δράσεις για τον επαναπατρισμό όσων είχαν εκδόσει εισιτήρια (σ.σ. Κυπρίων και αλοδαπών) με την Cobalt για τις επόμενες επτά ημέρες. Στην ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρεται: Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ευρεία συνεδρία στο γραφείο της Υπουργού Μεταφορών στην παρουσία εκπροσώπων του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, του Γενικού Λογιστηρίου, της Hermes και άλλων αρμόδιων φορέων, με στόχο την καλύτερη δυνατή οργάνωση για τον επαναπατρισμό επιβατών που θα ταξίδευαν με την Cobaltair Ltd μέσα στις επόμενες ημέρες.

