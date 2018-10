Για «ιταλικό εκβιασμό» κάνει λόγο η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt, στηλιτεύοντας τη στάση της Ρώμης. Όπως εκτιμά, «η σκόπιμη παραβίαση των κανονισμών από την κυβέρνηση στη Ρώμη αποδυναμώνει την Ευρώπη πολιτικά και οικονομικά». Το σχόλιο επισημαίνει ότι «οι λαϊκιστές από τη Ρώμη αναζητούν την αντιπαράθεση με μια ούτως ή άλλως εξασθενημένη ΕΕ, η οποία δεν μπορεί να κερδίσει τίποτα από αυτήν τη διαμάχη». Η Handelsblatt σημειώνει ότι «η Ιταλία είναι για την υπόλοιπη Ευρώπη 'too big to fail' (πολύ μεγάλη για να αποτύχει) τόσο οικονομικά όσο και πολιτικά. Εφόσον ήδη η συγκριτικά μικρή Ελλάδα μπόρεσε να ρίξει την ευρωζώνη σε μια υπαρξιακή κρίση, μπορεί κανείς να φανταστεί που θα οδηγούσε μια αντίστοιχη κατάσταση στην Ιταλία».

