Ενόψει του β` γύρου, στον οποίο θεωρείται βέβαιη η εκλογή του Μπολσονάρο, το περιοδικό "The Clinic" που εδρεύει στο Σαντιάγο της Χιλής παρουσιάζει το περίφημο άγαλμα του Χριστού στο Ρίο Ντε Τζανέιρο να χαιρετά φασιστικά!

