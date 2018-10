Αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι κάλεσαν την αστυνομία, τόνισαν ότι ο ένοπλος μπήκε στην συναγωγή «Tree of Life» και άνοιξε πυρ αδιακρίτως. Η κινητοποίηση των αρχών είναι πολύ μεγάλη και οι αστυνομικές αρχές κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

More in this category: