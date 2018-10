Ο πρόεδρος της Λέστερ Βικά Σβιβανανπράμπα βρισκόταν μεταξύ των πέντε επιβαινόντων στο ελικόπτερο που συνετρίβη κοντά στο γήπεδο της ομάδας, αναφέρει το Associated Press, το οποίο προσθέτει πως σύμφωνα με πληροφορίες από το κοντινό περιβάλλον του επιχειρηματία, μαζί του βρίσκονταν και άλλοι τέσσερις επιβάτες, από τους οποίους κανείς δεν ήταν μέλος της οικογένειάς του, αφήνοντας να εννοηθεί πως η κόρη του επιχειρηματία δεν ήταν μέσα σε αυτό.

More in this category: