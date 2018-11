Ο Λουίτζι Ντι Μάιο, επκεφαλής του Κινήματος Πέντε Αστέρων, του μεγαλύτερου ιταλικού πολιτικού κόμματος, πιστεύει πως ο διάλογος με τις Βρυξέλλες θα επιλύσει τη διαμάχη για τον ιταλικό προϋπολογισμό, ενόψει ευρωεκλογών την επόμενη χρονιά οι οποίες θα αποδείξουν ότι η υποστήριξη των πολιτικών λιτότητας από το εκλογικό σώμα έχει φτάσει στο τέλος της, όπως μεταδίδουν οι Financial Times.

