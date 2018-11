Το Άκκουγιου θα είναι το πρώτο πυρηνικό εργόστασιο της Τουρκίας το οποίο κατασκευάζεται από την ρωσική Rosatom μια επένδυση που ξεπερνά τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια. To δεύτερο πυρηνικό εργοστάσιο θα κατασκευαστεί στη βόρεια Τουρκία και θα είναι συνεργασία Ιαπωνικής και Γαλλικής κοινοπραξίας.

