Ο Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ, ιδιοκτήτης της AS Monaco, είχε τεθεί υπό κράτηση την Τρίτη στο Μονακό στο πλαίσιο μιας πολύκροτης υπόθεσης απάτης που τον φέρνει αντιμέτωπο με τον ελβετό πρώην έμπορο έργων τέχνης Ιβ Μπουβιέ.

More in this category: