Ο Ντόναλντ Τραμπ, που προασπίζεται την πολιτική «Πρώτα η Αμερική» και δηλώνει υπερήφανος που είναι εθνικιστής, σνόμπαρε το φόρουμ. Το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One απογειώθηκε από το Παρίσι για την Ουάσιγκτον λίγο μετά την έναρξη των εργασιών της διάσκεψης.

More in this category: