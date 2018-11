Ο Σταν Λι μαζί με τον Τζακ Κίρμπι ξεκίνησαν μαζί στη Marvel το 1961 με τους Fantastic Four και συνέχισε με τη δημιουργία των Spider-Man, Black Panther, Hulk, X-Men, Iron Man και The Avengers.

