Την ίδια στιγμή, το BBC, επικαλούμενο δηλώσεις ανώτατου στελέχους των Τόρις, γράφει ότι οι οπαδοί του Brexit στο Συντηρητικό κόμμα της Τερέζα Μέι θα καταθέσουν πιθανότατα πρόταση μομφής εναντίον της την Πέμπτη. To ζήτημα θέτει και η εφημερίδα The Guardian, επικαλούμενο δικές της πηγές.

