ο κύμα παραιτήσεων και οι εντεινόμενες πιέσεις στη Βουλή δεν είναι ο μόνος πονοκέφαλος για την Τερέζα Μέι. Η Bρετανίδα πρωθυπουργός έχει να αντιμετωπίσει και την ξεκάθαρη προειδοποίηση από τις Βρυξέλλες ότι η όποια μετάθεση της εξόδου στοιχίζει.

Σύμφωνα με πληροφορίες των βρετανικών μέσων η διαπραγματευτική ομάδα της Ε.Ε., υπό τον Μισέλ Μπαρνιέ, ενημέρωσε την βρετανική πλευρά ότι σε περίπτωση που η έξοδος έρθει έναν χρόνο μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία (Μάρτιος 2019), η Βρετανία θα πρέπει να καταβάλλει επιπλέον 10 δισ. στερλίνες, στα 39 δισ. που έχουν ήδη συμφωνηθεί για το «διαζύγιο».

Η επισήμανση αυτή ήρθε, καθώς τις τελευταίες ημέρες έχει έρθει στο προσκήνιο το σενάριο που θέλει το Λονδίνο να ζητάει παράταση της παραμονής στην κοινότητα, προκειμένου να δοθεί χρόνος για μία νέα συμφωνία. Εκείνη στην οποία κατέληξε η Βρετανίδα πρωθυπουργός δεν φαίνεται να μπορεί να εξασφαλίσει τη στήριξη, καθώς τόσο οι οπαδοί του σκληρού Brexit όσο και οι φιλοευρωπαϊστές την απορρίπτουν ως απαράδεκτη και ζημιογόνα για τη χώρα.

Η ίδια η Μέι σε άρθρο της στο κυριακάτικο φύλλο της Sun υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική στο σχέδιο, που παρουσίασε και το οποίο όπως φαίνεται μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρες εκλογές.

«Δεν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο στο τραπέζι. Δεν υπάρχει διαφορετική προσέγγιση στην οποία θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε με την ΕΕ» γράφει χαρακτηριστικά και προειδοποιεί:«Εάν οι βουλευτές απορρίψουν τη συμφωνία, απλά θα μας γυρίσουν στην αφετηρία. Θα υπάρξει μεγαλύτερη διχογνωμία, μεγαλύτερη αβεβαιότητα και δεν θα καταφέρουμε να εκπληρώσουμε αυτό που ψήφισε ο βρετανικός λαός».

Υπενθυμίζεται ότι από το βήμα της Βουλής είχε διαμηνύσει πως οι επιλογές είναι τρεις: H συμφωνία της, το no deal (έξοδος χωρίς συμφωνία) και no Brexit (ακύρωση των σχεδίων εξόδου). Όπως επισημαίνουν αναλυτές δεν υπάρχει πολιτική νομιμοποίηση για no Brexit από τη στιγμή που το αποτέλεσμα του 2016 ήταν ξεκάθαρο. Ωστόσο ολοένα και περισσότεροι βλέπουν πλέόν ενδεχόμενο νέου δημοψηφίσματος.