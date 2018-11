Η εταιρία παρήγαγε την ταινία SON OF SOFIA (EFA Selection Film Selection 2017) της Ελίνας Ψυκού, η οποία κέρδισε το πρώτο βραβείο του Διεθνούς Διαγωνισμού Χαρακτηριστικών στην τελευταία έκδοση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Tribeca και το PARI από το Siamak Etemadi. Επιλέχθηκε για το διάσημο Cinefondation Atelier στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών το 2016. Συνεργαζόταν επίσης με τους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ από την Etienne Kallos, με την υποστήριξη του Eurimages, που ορίστηκε στο τμήμα Un Certain Regard του τελευταίου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών και το SUMENDIA του Miguel Ο Angel Jimenez, υποστηριζόμενος επίσης από την Eurimages, η οποία βρίσκεται σήμερα στη μετα-παραγωγή.

Είναι ο ιδρυτής και παραγωγός του Φεστιβάλ Synch (το 2006 Καλύτερο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Ηλεκτρονικής Μουσικής). Κατά τη διάρκεια της καριέρας του ως παραγωγός γεγονότων, έχει προωθήσει εκπομπές από καλλιτέχνες όπως Pet Shop Boys, Antony και Johnsons, Nine Inch Nails, Einstuerzende Neubauten και Róisin Murphy.

