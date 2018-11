Η Επιτροπή έχει δρομολογήσει πολλές εκστρατείες, μεταξύ άλλων την εκστρατεία « η ΕΕ προστατεύει » και την εκστρατεία EU and me , η οποία απευθύνεται στις νεότερες γενιές. Πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διοργανώνουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης για να κινητοποιήσουν τους πολίτες να ψηφίσουν.

More in this category: