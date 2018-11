Η έρευνα Millennial Dialogue είναι μια από τις μεγαλύτερες δημοσκοπήσεις που διεξήχθησαν ποτέ στην Ευρώπη μιας και συμπεριέλαβε 10.000 ερωτηθέντες από 10 χώρες που συσωρευτικά αντιπροσωπεύουν το 78% του πληθυσμού της ΕΕ: ​​Γαλλία, Γερμανία, Πολωνία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Ουγγαρία, Σουηδία, Βέλγιο και την Πορτογαλία. Η έρευνα ανατέθηκε στο FEPS (Foundation for European Progressive Studies) και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την πλατφόρμα σκέψης ThinkYoung και με την υποστήριξη τριών πολυεθνικών εταίρων: της Coca-Cola, της BCW (Burson Cohn & Wolfe) και της Microsoft . Επιπλέον, η έρευνα αποτελεί συνέχεια των μακροχρόνιων ερευνών του FEPS για τους millennials έχοντας υπόψιν πως μεταξύ 2015-2017 περισσότεροι από 23.000 συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο έλαβαν μέρος στις εν λόγω έρευνες.

