Βουλγαρία Η δράση «Μπείτε στο χωριό σας», κρίθηκε ότι βοηθά στην πρόληψη των προβλημάτων που σχετίζονται με την κατάχρηση ναρκωτικών, μέσω της παρότρυνσης των νέων να ζουν με ηλικιωμένους ανθρώπους στις αγροτικές περιοχές. Σε εβδομαδιαία βάση, οι ηλικιωμένοι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα παροτρύνουν τους νέους, να αναλάβουν παραδοσιακές δραστηριότητες όπως η γεωργική εργασία και η προετοιμασία παραδοσιακών βουλγαρικών τροφίμων. Ελλάδα Δηλωμένο από την Ένωση Περιφερειακών Κυβερνήσεων της Ελλάδας ως μια "καλή πρακτική" για την πρόληψη των ναρκωτικών, το Workshop of Life, κρίθηκε ότι βοηθά στην πρόληψη των ναρκωτικών μέσω της τέχνης. Από το 2015, εκτελεί καθημερινά έργα με ομάδες παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, οι οποίοι ενθαρρύνονται να εκφραστούν καλλιτεχνικά ως επίκεντρο για την καταπολέμηση της χρήσης ναρκωτικών. Τουρκία Ο «Σύλλογος Πολιτικής Ζωής δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας των νέων, διεξάγει σχέδια για την πρόληψη βλαβών από τα ναρκωτικά και για την προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής. Το νικητήριο πρόγραμμα επικεντρώνεται στη χρήση αλκοόλ. Από το 2016, περίπου 2.680 άτομα ηλικίας 18-29 ετών έλαβαν εκπαιδευτικές δραστηριότητες, για τους κινδύνους του αλκοόλ, όπως η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και οι πολιτικές ελέγχου αλκοόλ σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

