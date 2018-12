To πρωί της Κυριακής ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μπενζαμέν Γκριβό επανέλαβε ότι η Γαλλία θα εξετάσει το ενδεχόμενο να επιβάλει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να εμποδίσει την επανάληψη των χειρότερων βιαιοτήτων που έχουν πραγματοποιηθεί εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία στη χώρα και κάλεσε τους ειρηνικούς διαδηλωτές να έρθουν στο τραπέζι των διαπραγματέυσεων,

