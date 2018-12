Η μελέτη World Leaders on Instagram διαπίστωσε επίσης ότι 156 από τα 193 κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών διατηρούν έναν επίσημο λογαριασμό Instagram, 16 περισσότερα από τα αποτελέσματα της μελέτης του 2017. 92 αρχηγοί κρατών, 48 αρχηγοί κυβερνήσεων και 36 υπουργοί Εξωτερικών διατηρούν προσωπικές σελίδες στην πλατφόρμα, οι οποίες τείνουν να έχουν καλύτερες αλληλεπιδράσεις με τους followers σε σχέση με τους θεσμικούς λογαριασμούς.

Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα «World Leaders on Instagram» της εταιρείας BCW (Burson Cohn & Wolfe) o πρωθυπουργός της Ινδίας Narendra Modi είναι ο ηγέτης κράτους με τους περισσότερους followers στo Instagram οι οποίοι ανέρχονται στους 14,8 εκατομμύρια.

