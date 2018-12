Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, η τρίωρη παρουσία του πριγκιπικού ζεύγους στις Βάσεις Ακρωτηρίου, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ξένων ΜΜΕ και ειδικότερα βρετανικών, όπως το BBC, ITV, ITN, Channel 4 και Sky News, ενώ το γεγονός θα καλυφθεί και από ειδησεογραφικά πρακτορεία όπως το Reuters, το Associated Press και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

More in this category: