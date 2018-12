Το 2015 η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στο σπίτι του Άχμεντ (ψευδώνυμο) με την κατηγορία ότι διανέμει προπαγανδιστικό υλικό τρομοκρατικής οργάνωσης. Η αστυνομία κατέσχεσε δυο αφίσες: στη μία απεικονίζεται ο Ερντογάν δίπλα στη φράση «Οι κοινοβουλευτικοί γκάγκστερ» ενώ στην άλλη πάλι ο Ερντογάν με τη φράση «God save the Queen». O Άχμεντ καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 μηνών. Όπως εξηγεί ο δικηγόρος του: «Όταν η υπόθεση αφορά την προσβολή του προέδρου οι δικαστές βγάζουν αποφάσεις που δεν έχουν καμία σχέση με το Δίκαιο. Όποιος πει κάτι που δεν αρέσει στον πρόεδρο καταδικάζεται σε ποινή φυλάκισης. Επιπλέον οι δικαστές δεν μπορούν να λάβουν απόφαση σε βάρος του Ερντογάν καθώς αυτό θα σήμαινε το τέλος της καριέρας τους».

