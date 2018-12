«Η επιλογή της ‘προσωπικότητας της χρονιάς’ από τους Financial Times συνήθως αποτυπώνει τα επιτεύγματά τους. Στην περίπτωση του κ. Σόρος, αυτή τη χρονιά, η επιλογή του αφορά επίσης τις αξίες που εκπροσωπεί», ανέφερε η εφημερίδα.

Στο αφιέρωμα των Financial Times περιγράφεται ως ο ‘πατέρας της βιομηχανίας των hedge funds», αλλά επίσης ως «σημαιοφόρος της φιλελεύθερης δημοκρατίας και μιας ανοικτής κοινωνίας», ο οποίος «χρησιμοποιεί τη φιλανθρωπία για να καταπολεμήσει τον αυταρχισμό, τον ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία».

Ο δισεκατομμυριούχος Τζορτζ Σόρος ανακηρύχθηκε «προσωπικότητα της χρονιάς 2018» από τους Financial Times.

