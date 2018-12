Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας, Τζιμ Μάτις, υπέβαλε την παραίτησή του, διαμαρτυρόμενος για τον τρόπο με τον οποίον ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμπεριφέρθηκε σε συμμάχους και χειρίστηκε αντιπάλους όπως η Κίνα και η Ρωσία, μόλις μια ημέρα αφότου ο πρόεδρος δήλωσε πως θα αποσύρει τις δυνάμεις από τη Συρία, μεταδίδουν οι FT.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο κ. Μάτις έγραψε πως «αποσύρεται», όμως σε επιστολή παραίτησής του ξεκαθαρίζει πως αποχωρεί διότι διαφωνεί με τον Τραμπ για μια σειρά πολιτικών, ενώ αφήνει να εννοηθεί πως ο πρόεδρος θέτει το αμερικανικό έθνος σε κίνδυνο.

Σημειώνεται πως και άλλοι αξιωματούχοι αντιτίθενται στην απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από τη Συρία.

«Επειδή έχετε το δικαίωμα να έχετε έναν υπουργό Άμυνας οι απόψεις του οποίου ευθυγραμμίζονται καλύτερα με τις δικές σας… Πιστεύω πως είναι σωστό για μένα να αποχωρήσω από τη θέση μου», γράφει στην επιστολή του ο κ. Μάτις, όπως αναφέρουν οι FT.

Ο ίδιος σημειώνει πως η δύναμη των ΗΠΑ «είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δύναμη του μοναδικού και συνολικού μας συστήματος συμμαχιών και συνεργασιών» και πως οι ΗΠΑ θα πρέπει να είναι «αποφασιστικές και ξεκάθαρες στην προσέγγισή μας προς τις χώρες αυτές τα στρατηγικά συμφέροντα των οποίων βρίσκονται σε αυξανόμενη ένταση έναντι των δικών μας», περιλαμβανομένης της Κίνας και της Ρωσίας.

O Ντόναλτ Τραμπ, από την πλευρά του, έγραψε στο Twitter πως ο Τζιμ Μάτις "θα αποσυρθεί, με διάκριση, στο τέλος Φεβρουαρίου, έχοντας υπηρετήσει την κυβέρνησή μου ως υπουργός Άμυνας τα τελευταία δυο χρόνια. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Τζιμ, έγινε τρομερή πρόοδος, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αγορά νου εξοπλισμού μαχών. Ο Στρατηγός Μάτις με βοήθησε πολύ να κάνουμε τους συμμάχους και άλλες χώρες να πληρώσουν το μερίδιό τους των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Ένας νέος υπουργός Άμυνας θα ονομαστεί σύντομα. Ευχαριστώ πολύ τον Τζιμ για τις υπηρεσίες του!

Τραμπ αποσύρει τις στρατιωτικές δυνάμεις από το Αφγανιστάν

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αποφασίσει να αποσύρει έναν «σημαντικό» αριθμό των στρατιωτικών των ΗΠΑ που είναι ανεπτυγμένοι στο Αφγανιστάν, δήλωσε αξιωματούχος της κυβέρνησής του την Πέμπτη, μία ημέρα αφότου ο Ρεπουμπλικάνος ανακοίνωσε ότι αποσύρει τα στρατεύματα της χώρας του από τη Συρία.

«Η απόφαση έχει ληφθεί. Θα υπάρξει μια σημαντική ανάκληση» στρατιωτικών από το Αφγανιστάν, είπε ο αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των εφημερίδων The Wall Street Journal και The New York Times, η απόφαση αυτή αφορά περίπου 7.000 από τους 14.000 αμερικανούς στρατιωτικούς που είναι ανεπτυγμένοι στο Αφγανιστάν.

Οι δυνάμεις αυτές συμμετέχουν τόσο στην αποστολή του NATO με σκοπό την υποστήριξη των αφγανικών δυνάμεων, όσο και στις χωριστές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του λεγόμενου πολέμου κατά της τρομοκρατίας που διεξάγει η Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ πήρε την απόφαση αυτή την Τρίτη, είπε ο αξιωματούχος, την ίδια ημέρα που ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αποσύρει τις αμερικανικές δυνάμεις από τη Συρία.