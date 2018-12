Η νέα μελέτη με τον τίτλο «Access to Cash» που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη προειδοποιεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο κινδυνεύει να μετατραπεί σε μια κοινωνία χωρίς μετρητά, που θα μπορούσε να γίνει τεράστιο εμπόδιο στα άτομα που είναι φτωχά ή με χρέη, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τις επαρχιακές οικογένειες, καθώς και για όσους διατρέχουν κίνδυνο να ελέγχονται τα οικονομικά τους από κάποιον καταχραστή.

Παρότι προωθείται όλο και περισσότερο σαν κάτι το ιδεατό, ένας κόσμος όπου οι συναλλαγές γίνονται μονάχα ηλεκτρονικά, και τα μετρητά έχουν… εκλείψει, επιφυλάσσει κινδύνους για εκατομμύρια ανθρώπους, όπως επισημαίνεται σε νέα έκθεση με τον τίτλο «Access to Cash».

