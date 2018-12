Την ίδια ώρα προειδοποιήσεις για καταστάσεις χάους κάνει η Σεσίλια Μάλστρομ, Επίτροπος αρμόδια για θέματα Εμπορίου. Σε συνέντευξη στο γερμανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο dpa η Μάλστρομ αναφέρει ότι σε περίπτωση no deal, το καθεστώς ελεύθερου εμπορίου θα τερματίζονταν απότομα, θα επιβάλλονταν έλεγχοι στα σύνορα από την πρώτη στιγμή και το πρώτο διάστημα η κατάσταση θα ήταν εξαιρετικά πολύπλοκη. Η Eπίτροπος σημειώνει ότι σε περίπτωση εξόδου της Βρετανίας χωρίς συμφωνία η ΕΕ θα ξεκινήσει άμεσα διαπραγματεύσεις για μια εμπορική συμφωνία. «Γι αυτό όμως θα χρειαστεί χρόνος».

