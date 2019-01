Ο Michael μπορεί να είναι περήφανος για όσα έχει πετύχει, το ίδιο είμαστε κι εμείς! Γι’ αυτό θυμόμαστε τις επιτυχίες του με την έκθεση της Προσωπικής Συλλογής του στην Κολωνία, δημοσιεύουμε αναμνήσεις στα social media και συνεχίζουμε το φιλανθρωπικό του έργο μέσω του Keep Fighting Foundation. Θέλουμε να θυμόμαστε και να γιορτάζουμε τις νίκες του, τα ρεκόρ του, τον ενθουσιασμό του. Μπορείτε να είστε σίγουροι πως είναι στα καλύτερα δυνατά χέρια και πως κάνουμε οτιδήποτε είναι ανθρωπίνως δυνατό για να τον βοηθήσουμε. Παρακαλούμε για την κατανόησή σας για το γεγονός ότι ακολουθούμε τις επιθυμίες του Michael, διατηρώντας, όπως πάντα, την ιδιωτικότητα που επιθυμούσε για ευαίσθητα ζητήματα, όπως αυτό της υγείας. Την ίδια ώρα, σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλία σας και σας ευχόμαστε χαρούμενο και γεμάτο υγεία 2019».

«Είμαστε χαρούμενοι που θα γιορτάσουμε αύριο τα πεντηκοστά γενέθλια του Michael μαζί σας και σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας που θα το κάνουμε μαζί. Ως δώρο για εκείνον, εσάς και εμάς, το Keep Fighting Foundation δημιούργησε ένα ψηφιακό μουσείο. Η επίσημη εφαρμογή «Michael Schumacher» θα είναι διαθέσιμη από αύριο, ώστε να μπορούμε όλοι μαζί να θυμηθούμε τις επιτυχίες του Michael. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με αυτή.

More in this category: