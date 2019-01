Ο Υπουργός Επιστημών της χώρας, Κρις Σκίντμορ, ανακοίνωσε επένδυση 26,6 εκατομμυρίων λιρών σε 15 προγράμματα, που περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ρομπότ για εργασίες σε υπόγεια δίκτυα σωληνώσεων. Με επικεφαλής τον καθηγητή Κιρίλ Οροσένκοφ του University of Sheffield και κυβερνητικό κονδύλιο 7,2 εκατομμυρίων λιρών, στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν επιστήμονες από τα πανεπιστήμια του Μπέρμιγχαμ, του Μπρίστολ και του Λιντς. Τα μικρά ρομπότ, μήκους ενός εκατοστού, θα μπορούν να εντοπίζουν και να επιδιορθώνουν ρωγμές σε σωλήνες χρησιμοποιώντας αισθητήρες και συστήματα πλοήγησης, συμβάλλοντας έτσι στην αποφυγή δαπανηρών οδικών έργων.

