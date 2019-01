Για το λόγο αυτό σύμφωνα με τους The Times, ο Υπουργός Μεταφορών Κρις Γκρέιλινγκ συναντήθηκε σήμερα με ηγετικά στελέχη της αστυνομίας, της πολιτικής αεροπορίας και των ενόπλων δυνάμεων για να συζητήσει το θέμα της αγοράς αμυντικών συστημάτων στρατιωτικού τύπου που θα εντοπίσουν και θα αποτρέπουν παρόμοια περιστατικά σαν και αυτό στο Γκάτγουικ.

More in this category: