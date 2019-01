Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες της ερευνητικής γεώτρησης «Delphyne-1» στο Τεμάχιο 10 της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, από την κοινοπραξία ExxonMobil Exploration and Production Cyprus (Offshore) Limited και Qatar Petroleum International Upstream O.P.C., η οποία κατέχει Άδεια Έρευνας Υδρογονανθράκων για το εν λόγω Τεμάχιο.

