Αυξήθηκαν τα κέρδη δ΄ τριμήνου της Citigroup Inc σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όταν είχε αναλάβει μία έκτακτη απομείωση που σχετιζόταν με τις αλλαγές στον αμερικανικό φορολογικό κώδικα.

More in this category: