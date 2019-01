Από τη μεριά της ΕΕ υπάρχει πίεση για να αποφασίσει επιτέλους η Βρετανία τι πραγματικά θέλει, όπως τόνισε αμέσως μετά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ . Υπήρξαν επίσης μηνύματα πως δεν χωράει επαναδιαπραγμάτευση των όρων του «διαζυγίου», παρότι εκφράζεται η άποψη πως το no deal Brexit είναι το πλέον ανεπιθύμητο σενάριο, αλλά είναι πια και το πιο πιθανό.

