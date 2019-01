Το Ευρωκοινοβούλιο υιοθέτησε προτάσεις για ένα νέα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θα στηρίξει τις επενδύσεις και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση από το 2021 ως το 2027.

Το νέο πρόγραμμα «InvestEU» σχεδιάστηκε σε συνέχεια και για να αντικαταστήσει το υπάρχον EFSI (European Fund for Strategic Investments), το οποίο συστάθηκε μετά την χρηματοπιστωτική κρίση.

Η ολομέλεια ενέκρινε την Τετάρτη τροπολογίες που βελτιώνουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες περιλαμβάνουν:

την αύξηση των εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στα 40,8 δισ. ευρώ (στην τρέχουσα ισοτιμία) για την προσέλκυση πρόσθετων επενδύσεων ύψους πάνω από 698 δισ. σε όλη την ΕΕ (η Επιτροπή είχε προτείνει 38 δισ. με στόχο επενδύσεις ύψους 650 δισ.),

νέους, σαφέστερους στόχους, όπως η αύξηση της απασχόλησης στην ΕΕ, η επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή και η βελτίωση της οικονομικής, περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής,

καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, καθώς το ΕΚ έθεσε στόχο «τουλάχιστον 40%» των συνολικών πόρων του προγράμματος να δαπανηθούν σε επενδύσεις σχετικές με την κλιματική αλλαγή,

τη δημιουργία ενός Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου η σύνθεση θα διασφαλίζει τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στη χάραξη πολιτικής και στον τραπεζικό κλάδο, όπου ένα μέλος του θα διορίζεται απευθείας από το ΕΚ,

την υποχρέωση για την Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο να υποβάλουν ετήσιες αναφορές στο ΕΚ και το Συμβούλιο για την πρόοδο, τα αποτελέσματα και τα επιχειρησιακά θέματα του προγράμματος «InvestEU» ώστε να διασφαλιστεί ότι ασκείται έλεγχος εκ μέρους των ευρωπαίων πολιτών.

Η έκθεση υιοθετήθηκε με 517 ψήφους υπέρ, 90 κατά και 25 αποχές.

Δηλώσεις των εισηγητών

«Το «InvestEU» ενσωματώνει όλα τα χρηματοοικονομικά εργαλεία του προϋπολογισμού της ΕΕ. Το EFSI ή αλλιώς σχέδιο Γιούνκερ, το οποίο ενέπνευσε τη δημιουργία του «InvestEU», έχει ήδη συνδράμει στη δημιουργία περίπου ενός εκατομμυρίου θέσεων εργασίας στην ΕΕ, ενώ έχει στηρίξει περισσότερες από 850.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Επιτροπή προτείνει να προσελκύσει 650 δισ. επενδύσεων για την περίοδο 2021 - 2027 αλλά εμείς, το ΕΚ, στοχεύουμε σχεδόν στα 700 δισ. Οι προτεραιότητες της ΕΕ πρέπει να αντικατοπτρίζονται στο πρόγραμμα. Το «InvestEU» θα είναι σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης, δημιουργίας θέσεων εργασίας, επιχειρηματικότητας και κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής για την ΕΕ» δήλωσε ο José Manuel Fernandes (ΕΛΚ, Πορτογαλία), συνεισηγητής για την Επιτροπή Προϋπολογισμών.

Παρακολουθήστε μαγνητοσκοπημένη την παρέμβαση του συνεισηγητή στην ολομέλεια

Το «InvestEU» δεν είναι απλά ένα εργαλείο για να παρατείνουμε τη θετική συνεισφορά του EFSI και άλλων πρωτοβουλιών που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια. Το πρόγραμμα θα ενισχύσει την υπάρχουσα στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της έρευνας, της καινοτομίας και των βιώσιμων υποδομών, ενώ επιπροσθέτως θα ξεκινήσει να αντιμετωπίζει τα τεράστια κενά που αντιμετωπίζουμε στις κοινωνικές επενδύσεις, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση για πρωτοβουλίες στους τομείς της παιδείας, της υγείας και της κοινωνικής κατοικίας”, είπε ο Roberto Gualtieri (Σοσιαλιστές, Ιταλία), συνεισηγητής και Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων.

Παρακολουθήστε μαγνητοσκοπημένη την παρέμβαση του συνεισηγητή στην ολομέλεια

Επόμενα βήματα

Το ΕΚ είναι έτοιμο να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τους υπουργούς των κρατών μελών της ΕΕ με στόχο την επίτευξη συμφωνίας από την πρώτη ανάγνωση.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Παρά τις πολυάριθμες πρωτοβουλίες για το ίδιο θέμα, το επενδυτικό «κενό» στην ΕΕ παραμένει μείζον πρόβλημα. Το πρόγραμμα «InvestEU» (που αποτελεί τμήμα του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού για την περίοδο 2021 - 2027 «EU budget for the future») θα συνδράμει στην επίλυση του προβλήματος.

Στόχος του είναι να συγκεντρώσει τα διάφορα επενδυτικά εργαλεία που έχει θεσπίσει η ΕΕ (μεταξύ άλλων: το EFSI, τα εργαλεία του «Connecting Europe Facility», συγκεκριμένες πτυχές του προγράμματος «Competitiveness Of Small and Medium-Sized Enterprises» (COSME), καθώς και συγκεκριμένες εγγυήσεις και δυνατότητες του προγράμματος «the Employment and Social Innovation programme» (EaSI)) ώστε να εκμεταλλευτεί τις οικονομίες κλίμακας που θα δημιουργηθούν και να επεκτείνει το μοντέλο του Σχεδίου Γιούνκερ (δηλ. τη χρήση εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την προσέλκυση άλλων επενδυτών).

Το «InvestEU» θα αποτελείται από το χρηματοδοτικό τμήμα «InvestEU Fund», το συμβουλευτικό «InvestEU Advisory Hub» και την πλατφόρμα «InvestEU Portal» (περισσότερες πληροφορίες).