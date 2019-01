Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας ανέφερε μετά τη συνεδρίαση με υπουργούς την Πέμπτη ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να εφαρμόσει επενδυτικό σχέδιο «τις επόμενες ημέρες» για να βοηθήσει και τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται από το Brexit, όπως μεταδίσουν οι Financial Times.

