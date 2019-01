Τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών, μαζί με τις προεδρικές, ζητά το VMRO-DPMNE του Χρίστιαν Μίτσκοσκι με αφορμή τη Συμφωνία των Πρεσπών και τις άλλες πολιτικές και οικονομικές επιλογές της κυβέρνησης Ζάεφ, οι οποίες, όπως ισχυρίζεται το VMRO-DPMNE, απέτυχαν στο σύνολό τους και αποδοκιμάζονται από το λαό. To SDSM αναφέρει ότι το VMRO-DPMNE ζητά πρόωρες βουλευτικές εκλογές, όμως, στην ουσία απεύχεται να συμβεί κάτι τέτοιο διότι γνωρίζει καλά ότι θα υποστεί δεινή ήττα.

