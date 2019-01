Εξάλλου, ο βουλευτής των Τόρις και πρώην Yπουργός Εξωτερικών Μπόρις Τζόνσον ανέφερε ότι η Μέι θα ζητήσει νομικά δεσμευτικές μεταβολές των όρων για το λεγόμενο ιρλανδικό backstop, όπως αποκαλείται ο συμφωνημένος μηχανισμός ασφαλείας που έχει σκοπό να αποφευχθεί η δημιουργία «σκληρών» συνόρων μεταξύ του ΗΒ και της ΕΕ, στο εβδομαδιαίο άρθρο του στην εφημερίδα The Telegraph. Επικαλούμενος κυβερνητική πηγή, ο Τζόνσον ανέφερε πως η Μέι επιδιώκει να προστεθεί στη συμφωνία αποχώρησης μια ρήτρα για την ημερομηνία που θα εκπνεύσει η ισχύς του μηχανισμού αυτού.

Η Πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι διαβεβαίωσε τα στελέχη της κυβέρνησής της ότι δεν σκοπεύει η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει να επιτευχθεί συμφωνία ανάμεσα στο Λονδίνο και τις Βρυξέλλες για τους όρους, έγραψε η εφημερίδα The Sun την Κυριακή.

