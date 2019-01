Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Τζέρεμι Κόρμπιν τόνισε πως τo πρωταρχικό καθήκον των βουλευτών είναι να μπλοκάρουν ένα no deal, δηλαδή μία έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία.

Οι βουλευτές απέρριψαν και την τροπολογία του Κούπερ, η οποία έδινε τη δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να μπλοκάρει, μέσω ψηφοφορίας ένα no deal Brexit, με 321 ψήφους έναντι 298.

