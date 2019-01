To Σώμα των Επιτρόπων ενέκρινε σήμερα την τελική δέσμη των λεγόμενων "μέτρων έκτακτης ανάγκης" για το ενδεχόμενο αποχώρησης του Ην. Βασιλείου από την ΕΕ χωρίς συμφωνία.

More in this category: