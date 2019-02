Το ενδεχόμενο να μεταφέρει τις δραστηριότητες του στο εξωτερικό εξαιτίας του Brexit εξετάζει το ένα τρίτο των βρετανικών εταιρειών, σύμφωνα με έρευνα του Institute of Directors.

