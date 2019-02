Ο έκτος υποψήφιος είναι ο Άρντο Χάνσον, ο πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας της Εσθονίας. Οικονομολόγος του Χάρβαρντ, γεννήθηκε και ανατράφηκε στις ΗΠΑ θεωρείται αρκετά ρεαλιστικός. Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο αντιμετωπίζεται επανειλημμένα ως ο υποψήφιος συμβιβασμού, εάν οι χώρες του ευρώ δεν συμφωνήσουν σε μια πρόταση. Σύμφωνα με τους Financial Times «ο Χάνσον δεν έχει πολλές πιθανότητες να διαδεχθεί τον κ. Ντράγκι. Προέρχεται από ένα από τα νεότερα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και ενδεχομένως να στηριχθεί από τη Γερμανία, επειδή έχει εκφράσει επιφυλάξεις για το πρόγραμμα αγοράς τίτλων». Ο ίδιος ο Χάνσον πάντως δεν σκέφτεται και πολύ αυτή την ιδέα: Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές που μίλησαν στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο Εσθονός τραπεζίτης αρνείται να πάει στη Φρανκφούρτη και την ΕΚΤ για προσωπικούς λόγους.

