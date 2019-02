Εάν τελικά αυτό συμβεί, θα απειληθεί ενδεχομένως η ενότητα των Τόρις και η θέση της Μέι, αλλά θα σταλεί σαφές μήνυμα σε κυβέρνηση και Ε.Ε. πως η βρετανική Βουλή δεν θα ανεχθεί ένα no deal. Ενδέχεται επίσης να υπάρξουν άλλες τροπολογίες, που θα επιδιώξουν να αλλάξουν την πορεία του Brexit, πιθανόν με τη διεξαγωγή νέου δημοψηφίσματος.

Οι πιθανότητες για no deal, δηλαδή για έξοδο χωρίς συμφωνία, είναι χαμηλές, αλλά σταδιακά αυξάνονται προειδοποιεί η Citi. Ένα σενάριο, που επίσης βλέπει τις πιθανότητές του να αυξάνονται, όμως, είναι και αυτό του να περάσει ο έλεγχος της διαδικασίας στους Remainers, τους υποστηρικτές της παραμονής.

Οι βουλευτές θα έχουν και πάλι την ευκαιρία να εκφράσουν τις θέσεις τους στις 14 Φεβρουαρίου- ημέρα των ερωτευμένων-, αλλά δεν προβλέπεται κλίμα αγάπης. Έχουν ουσιαστικά τρεις επιλογές: α) να οδηγήσουν τις διαπραγματεύσεις ένα βήμα πιο κοντά στον γκρεμό, β) να σταματήσουν το χρόνο με παράταση ή ανάκληση του Άρθρου 50 και γ) να εγκαταλείψουν κάθε προσπάθεια για εξασφάλιση συμφωνίας και να ετοιμαστούν για ένα no deal.

