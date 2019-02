*Εχουν ήδη πραγματοποιηθεί δύο Διεθνείς Διασκέψεις Κορυφής, για την επεξεργασία του ανθρώπινου γονιδιώματος και στην δεύτερη, που έγινε στο Χονγκ Κονγκ, στις 27-29 Νοεμβρίου 2018, ο κινέζος ερευνητής He Jiankui ανέφερε, αναπάντεχα, την πρώτη κλινική χρήση της επεξεργασίας του γονιδιώματος γεννητικών κυττάρων και ισχυρίστηκε ότι η επεξεργασία αυτή κατέληξε στη γέννηση δύο βρεφών.

