Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας δήλωσε το Σάββατο ότι ο Abdurehim Heyit, διάσημος ουιγούρος ποιητής και μουσικός, έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια του δεύτερου χρόνου φυλάκισης του στην Κίνα.

