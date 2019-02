Περίπου 100.000 θέσεις εργασίας πιθανολογείται να κινδυνεύσουν στη Γερμανία αν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Welt am Sonntag.

