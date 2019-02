To 2018 το ύψος των κινεζικών εταιρικών ομολόγων που δεν είχαν αποπληρωθεί στην ώρα τους τετραπλασιάστηκε, σε σχέση με το 2017, φθάνοντας στο ύψος των 17,6 δισ. δολαρίων (119,6 δισ. γουάν).

